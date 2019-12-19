Дело по крушению Ту-154 в небе над Сочи закрыто. СК не нашел состава преступления

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны России, который рухнул на пути в Сирию, прекращено. Следственный комитет заявил об отсутствии состава преступления. Катастрофа унесла 92 жизни.

О прекращении дела 19 декабря сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«СК РФ уведомил потерпевших, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», – приводит слова юриста РИА Новости.

Он добавил, что постановление о прекращении составляет государственную тайну.

Сочинскую трагедию расследовали как нарушение правил безопасности – по словам Трунова, в частности, проверялась версия о вине пилота. Защита также пыталась добиться возбуждения дела о халатности наземных служб, а также хотела по суду серьезно увеличить сумму компенсаций родственникам – до 2 миллиардов рублей.



