Дело по крушению Ту-154 в небе над Сочи закрыто. СК не нашел состава преступления
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны России, который рухнул на пути в Сирию, прекращено. Следственный комитет заявил об отсутствии состава преступления. Катастрофа унесла 92 жизни.
О прекращении дела 19 декабря сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.
«СК РФ уведомил потерпевших, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», – приводит слова юриста РИА Новости.
Он добавил, что постановление о прекращении составляет государственную тайну.
Сочинскую трагедию расследовали как нарушение правил безопасности – по словам Трунова, в частности, проверялась версия о вине пилота. Защита также пыталась добиться возбуждения дела о халатности наземных служб, а также хотела по суду серьезно увеличить сумму компенсаций родственникам – до 2 миллиардов рублей.
Справка:
Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. В числе жертв трагедии - 64 сотрудника Ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».