Силой не заставишь любить. Путин предложил «спокойненько» обсудить закон о домашнем насилии

Владимир Путин выступил против любого насилия и призвал спокойно обсудить с общественностью законопроект о домашнем насилии, а также спрогнозировать его последствия и правоприменительную практику. Об этом президент заявил на пресс-конференции 19 декабря.

Глава государства заявил, у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии. «Силой не заставишь любить. <...> Я против любого насилия, в том числе и в семье. И конечно прежде всего к женщинам и к детям. Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы».

Президент напомнил, что ряд правонарушений уже прописан в действующих нормах законодательства, в частности хулиганство, нанесение побоев и тяжких телесных повреждений.

«Нужен ли этот закон? Давайте спокойненько это обсуждать с общественностью. Надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики».



