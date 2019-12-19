Путин о ЧВК в Ливии: Официальные российские власти контактируют с обеими сторонами конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что официальные российские власти поддерживают контакт с обеими сторонами конфликта в Ливии: и с правительством аль-Сараджа, и с маршаллом Халифой Хафтаром. Так он ответил на вопрос журналиста турецкого агентства "Анадолу" во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Журналист напомнил: западные СМИ публикуют информацию о том, что Россия и «российские наемники» поддерживают не признанное ООН правительство Ливии, а «Ливийскую национальную армию» под руководством маршала Хафтара.

"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ?" – ответил риторическим вопросом Владимир Путин. "Мы – официальные власти – в контакте как с Сараджем, так и с Хафтаром", – сказал президент, добавив, что Россия заинтересована найти такое решение ливийского конфликта, которое «позволило бы прекратить боевые действия».

"Нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения, и уровни этих отношений различны. Вы также хорошо знаете тех, кто довел [Ливию] до этого состояния, – сказал президент. – Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совета Безопасности [ООН], которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в отношении вооруженных оппозиционных сил. Вместо этого западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности. Ранее процветавшая страна теперь в хаосе, полном развале, и гражданская война не прекращается".





18 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовят санкции против России за военное присутствие в Ливии https://www.fontanka.ru/2019/12/18/141/. Информацию о российских военных на территории этой страны она назвала "мнимой".

Ранее несколько зарубежных и российских изданий сообщили о присутствии российских военных в Ливии. The New York Times в начале ноября написала о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали "небылицами"). Кроме того, Bloomberg сообщал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК "Вагнера", а издание «Проект» писало о политтехнологах, сотрудничающих с Евгением Пригожиным, работающих на территории страны.