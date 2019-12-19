Турок не обратил внимание на знак «Опасность» и чуть не лишился «Ягуара» у Мариинки

Особенности декабрьских ветров недооценил гражданин Турции в Петербурге. Бизнесмен проигнорировал предупреждение об опасности и теперь вынужден любоваться царапинами на своём британском автомобиле представительского класса.

Фото припаркованного на Театральной площади Jaguar XJ опубликовали очевидцы в социальных сетях 19 декабря. Чёрный седан накрыл металлический профлист забора. Рядом с автомобилем стоит знак «Опасность».

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"





По данным «Фонтанки», «Ягуар» принадлежит 58-летнему гражданину Турции. В Петербурге у него компания, которая специализируется на архитектурных и инженерных изысканиях.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Уже почти сутки в Петербурге бушует шторм. В городе повалило 305 деревьев, под порывами стали гаснуть новогодние украшения. Утренние последствия разгула стихии можно оценить в материале «Фонтанки».