Штормовым ветром в Петербурге повалено 305 деревьев. Четверть — в Красносельском районе

Более чем втрое увеличилась статистика по упавшим деревьям за время сильного шторма в Петербурге. Если утром комитет по благоустройству давал данные о 86 поваленных деревьях, то теперь их количество составляет 305.

Как сообщает днем 19 декабря смольнинский комитет, в настоящий момент садово-парковые предприятия ведут вывоз упавших деревьев. Сначала убирают стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях, дабы обеспечить безопасность граждан.

Безусловным лидером оказался прибрежный Красносельский район: на его территории в борьбе со стихией пало 78 деревьев. Также самыми «ветродуйными» районами стали Петродворцовый (38) и Приморский (23). Менее всего пострадали зеленые насаждения в историческом центре города.



