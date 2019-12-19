«Выходной 31 декабря – это логично». Путин хочет сделать последний день года нерабочим

Президент России заявил, что 31 декабря можно сделать выходным днем, но такое решение нужно принимать «без спешки».

«Выходной 31-го – это логично. Как это сделать? Нужно ли делать в спешке накануне? Я не знаю. <...> Надо просто спокойнее проанализировать, чтобы не наносить ущерб», – заявил 19 декабря Владимир Путин в ходе 15-й большой пресс-конференции.

По его словам, некоторые работодатели уже сделали последний день года нерабочим.





Журналист, который задал вопрос о необходимости выходного дня 31 декабря, отметил, что «наши жены будут вам благодарны». «Лучше, если ваши жены будут говорить «спасибо» вам», – парировал глава государства.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.