Путин прав, но не точен. Следователь подтвердил, что дело о задержании Голунова есть, но полицейских в нём нет
Уголовное дело после задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено за день до ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. В Следственном комитете больше пяти месяцев пытались определить, есть ли состав преступления в действиях полицейских, и не успели донести до президента точную информацию.
Как сообщил в своём телеграм-канале адвокат Голунова Сергей Бадамшин, об уголовном преследовании полицейских он также узнал из заявления Путина 19 декабря. Следователь по телефону подтвердил, что дело возбуждено накануне, но не в отношении уже бывших сотрудников, а по факту преступления.
«В настоящий момент они еще не подозреваемые, насколько мне известно», – добавил адвокат РБК. Назвать статью он не смог.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о преследовании за ложное обвинение Голунова, уточнил фамилию журналиста и заявил, что дело возбуждено в отношении экс-полицейских. Это стало сюрпризом как для адвоката Бадамшина, так и для самого Голунова.
«В последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции. Вероятно, что-то поменялось», – прокомментировал он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Справка:
Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Запрещённые вещества нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист утверждал, что всё это ему подброшено и может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, в котором фигурировали сотрудники ФСБ. За него бились коллеги по всему миру, и на шестой день после задержания Голунов был отпущен – в связи с непричастностью.
После его освобождения по указу Владимира Путина постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось, что уйти в отставку по выслуге лет решил зам Пучкова, а от работы на время служебной проверки отстранены пятеро полицейских.