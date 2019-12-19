Путин прав, но не точен. Следователь подтвердил, что дело о задержании Голунова есть, но полицейских в нём нет

Уголовное дело после задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено за день до ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. В Следственном комитете больше пяти месяцев пытались определить, есть ли состав преступления в действиях полицейских, и не успели донести до президента точную информацию.

Как сообщил в своём телеграм-канале адвокат Голунова Сергей Бадамшин, об уголовном преследовании полицейских он также узнал из заявления Путина 19 декабря. Следователь по телефону подтвердил, что дело возбуждено накануне, но не в отношении уже бывших сотрудников, а по факту преступления.

«В настоящий момент они еще не подозреваемые, насколько мне известно», – добавил адвокат РБК. Назвать статью он не смог.

Владимир Путин, отвечая на вопрос о преследовании за ложное обвинение Голунова, уточнил фамилию журналиста и заявил, что дело возбуждено в отношении экс-полицейских. Это стало сюрпризом как для адвоката Бадамшина, так и для самого Голунова.

«В последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции. Вероятно, что-то поменялось», – прокомментировал он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».



