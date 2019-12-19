«Ведут себя так, как дома у себя не вели бы». Путин рассказал о сложной адаптации мигрантов

Президент России во время пресс-конференции прокомментировал минусы иммиграции и важность решения демографических проблем в РФ.

«Решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода: увеличение рождаемости, прирост населения и иммиграция», – заявил 19 декабря Владимир Путин.

По его словам, легче в РФ интегрироваться тем, кто знаком с русской культурой, например белорусам и украинцам.

«Людям из Средней Азии сложнее адаптироваться», – констатировал президент. При этом он заметил, что «экономика требует притока иммигрантов», поэтому необходимо создавать программы адаптации. Путин уверен, что если заниматься этой проблемой, то «не будет раздражения у местных жителей [в России], когда они сталкиваются с неуважением».





Глава государства также отметил, что есть проблемы и при внутрироссийской миграции. «Ведут себя так, как дома у себя не вели бы», – так Путин охарактеризовал поведение россиян, переехавших из некоторых регионов.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов.