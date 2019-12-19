Квартиру петербурженки после укола анальгетиком обчистила старая знакомая. Женщины познакомились в автобусе

Из квартиры жительницы Петербурга на Дибуновской улице вынесли украшения и шубу. Все похищенное нашли дома у подозреваемой и в ломбардах неподалеку.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга, сильнодействующий аппарат в кровь потерпевшей ввела 60-летняя женщина, с которой год назад она познакомилась в общественном транспорте. В гости на Дибуновскую улицу она пришла еще 17-го числа, дома, кроме хозяйки, никого не было, хотя, по информации «Фонтанки», там прописаны супруг потерпевшей и двое их сыновей. Пока женщина впала в бессознательное состояние, ее «подруга» прошлась по жилплощади, собрала украшения и шубу. На следующий день женщину, все еще без сознания, нашел сын. Она в тяжелом состоянии.

Найти подозреваемую удалось через анализ телефонных звонков, записи с уличных камер и беседы со знакомыми женщины. Вскоре полиция пришла к ней домой, в том же Приморском районе, там нашли часть похищенного, остальное – в ломбарде. В той же квартире нашлись и лекарства, обнаруженные в крови потерпевшей.

Подозреваемая, как сообщалось ранее, числится в базах судебных приставов как должница. Чтобы получить кредит она заложила квартиру, но выплатить его не смогла. В списке должников и ее дочь. Обе, кроме прочего, не платят налоги.



