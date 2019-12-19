В Сирию за деньги. В Петербурге осудили офицера, помогавшего попасть в престижную командировку

Петербургский гарнизонный военный суд приговорил за получение взяток Антона Даниловского. Старший офицер пытался подзаработать на желании коллег служить в Сирии.

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов, приговор вынесен 19 декабря. По версии следствия, старший офицер Антон Даниловский вместе с начальником автомобильной службы в войсковой части 03216, дислоцированной в Петербурге, отвечали за отбор кандидатов в Сирию. Желающим попасть в престижную командировку, получить боевые выплаты и важный штрих в биографии напарники предлагали помощь за вознаграждение. Для различных званий действовали разные расценки. Так, за сержантов и прапорщиков Даниловский получал из общей суммы по 15 000 рублей, за офицеров – по 50 тысяч.

С марта по декабрь 2018 года благодаря взяткам в Сирию отправились пятеро.

Даниловский вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания капитан 3-го ранга. Кроме того, суд конфисковал у Даниловского в доход государства 160 000 рублей. Напарник осуждённого ещё ждёт вердикта суда.





Отметим, все военнослужащие, пребывавшие в Сирии в командировке с 30 сентября 2015 года, являются ветеранами боевых действий и на них распространяются льготы в соответствии с «Законом о ветеранах». В 2016 – 2017 годах суммы выплат для рядового состава были в пределах 150 – 200 тысяч рублей в месяц; для офицерского – 250 – 300 тысяч; летчики получали до 400 тысяч.