Путин на вопрос о новой пенсионной реформе — не готовится и даже не обсуждается

Владимир Путин заявил, что ни правительство, ни администрация не обсуждают возможность проведения новой пенсионной реформы. Так президент России 19 декабря в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о вероятности новой реформы и установления долгосрочных правил, которые поддерживали бы доверие россиян к пенсионной системе.

«Все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде. Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите», – заявил президент.

Напомним, 16 декабря на портале правовой информации был опубликован подписанный Владимиром Путиным закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы идут на выплаты нынешним пенсионерам с 2014 года. Ранее предполагалось, что схема сохранится до 2022 года.



