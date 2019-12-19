Происшествия
«Ох, нелегкая это работа». На Ленсоветовской из канавы у кафе вызволяли тягач
В Пушкинском районе Петербурга днем 19 декабря эвакуаторщикам пришлось практически «из болота тащить бегемота». В придорожной канаве оказался тягач.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло на Ленсоветовской дороге в Шушарах, неподалеку от кафе «Кузьминка», грузовик Volvo съехал в канаву правым передним колесом. Участники группы предположили, что обочина не выдержала тяжелую машину и «стянула» ее вниз.
Вызволяли «бегемота» при помощи грузового эвакуатора.