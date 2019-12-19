«Ох, нелегкая это работа». На Ленсоветовской из канавы у кафе вызволяли тягач

До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.