Председатель комитета по информатизации и связи покидает должность. Его заменит коллега из Самарской области

Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара переходит на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Его место займет Станислав Казарин.

По словам источников «Фонтанки», решение о переходе Чамары в министерство было принято 19 декабря. Сам он информацию о том, что покидает Смольный, комментировать не стал.

Предположительно комитет должен возглавить Станислав Казарин. Ранее он был председателем в аналогичном ведомстве -департаменте информационных технологий и связи Самарской области. Эту должность он покинул неделю назад. Характерно, что свой уход он прокомментировал в Сети словами: «9 лет работы зампредом и 12 лет в региональной информатизации. Пора меняться, браться за новые темы, иначе неизбежно профвыгорание». Если данные собеседников «Фонтанки» верны, то от региональной информатизации Казарин отключился ненадолго.

Денис Чамара работал в комитете 19 лет, пройдя путь от специалиста до председателя.



