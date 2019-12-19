Залив ещё волнуется, а петербуржцы знакомятся с последствиями шторма. На видео попал гоняемый ветром грузовик

Пока чиновники отчитываются о последствиях шторма цифрами, петербуржцы в соцсетях показывают, что увидели 19 декабря при свете дня.

До сих пор ветрено на Юго-Западе. На улице Маршала Казакова, Балтийском бульваре и Ленинском проспекте подписчики группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» фотографировали «массовый падёж светофоров» и красивые волны.

Горожане отмечают, что некоторые деревья сломать было очень легко, как, например, на Трамвайном проспекте. «У KIA была панорамная крыша, – пишет Надежда в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – На видео видно, что дерево изнутри все гнилое, и корни торчат над землей. До падения дерево было уже наклонено, но никто на это не обращал внимание, и таких деревьев в округе очень много».





Некоторые случаи вызывают злорадство у зрителей. Так, на видео попал пример «возмездия» за неправильную парковку «Хёндэ Соляриса» на улице Крыленко, 1.

Пример «бесчеловечного» ДТП сняли на видео жители Флагманской улицы. Ветер планомерно сдувал грузовик на противоположную сторону дороги.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Деревья, столбы, заборы, детские площадки, рекламные щиты падали по всему городу, ветер срывал кровлю с крыш. Вот только некоторые фотопримеры.

К середине дня только упавших деревьев в комитете по благоустройству насчитали более 300. Нынешнее наводнение классифицировали как «особо опасное». Затворы дамбы были открыты к девяти часам утра.