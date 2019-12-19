«У вас бандиты гуляют по Берлину». Путин прокомментировал убийство Хангошвили

Президент России рассказал об убийстве в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого он охарактеризовал как «кровавого убийцу».

«Это был абсолютно кровавый убийца. Только на одной акции на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют национальный траур. Вдумайтесь? Он участвовал в организации взрывов в московском метро. <...> У вас бандиты гуляют по Берлину!» – заявил 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста издания Der Spiegel.

По его словам, дело об убийстве Хангошвили обсуждалось на уровне спецслужб РФ и ФРГ, однако официального запроса не последовало.

Ранее из-за «отсутствия сотрудничества» со стороны РФ Германия выслала российских дипломатов, на что российский МИД ответил зеркальными мерами.





Кроме того, президент вспомнил историю братьев Царнаевых, о потенциальной опасности которых российские спецслужбы информировали США, однако все предупреждения были проигнорированы.

Напомним, что этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Берлин обвинения в адрес Кремля не выдвигал.

Большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.