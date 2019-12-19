Модернизированный Ил-78 экстренно сел в Жуковском во время испытаний

Экстренную посадку совершил в подмосковском аэропорту Жуковский модернизированный топливозаправщик Ил-78. Он проходил испытания.

Об этом 19 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ПАО «Ил». В компании рассказали: самолет отрабатывал различные режимы, когда сработал датчик, сообщивший о нештатной работе одного из четырех двигателей. Экипаж по инструкции выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Она прошла успешно. Оперативные службы не привлекали.

Советский самолет Ил-78 был создан для дозаправки в воздухе военной авиации. Он производится с 1984 года. Модернизированный борт совершил первый полет в сентябре текущего года.



