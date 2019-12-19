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Финляндия
19.12.2019 15:52
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Недоверие к землякам и любовь к искусству. В Финляндии составили психологический портрет русскоязычного жителя

Власти Финляндии провели исследование среди представителей пяти языковых меньшинств, чтобы выяснить, как они вписываются в общественную жизнь страны и доверяют ли политикам, передаёт Yle.

Русскоязычные, живущие в столичном регионе, представляют собой разнородную группу. Большинство из них родились в СССР или России, небольшая часть – в Эстонии и других странах бывшего СССР. Часть являются репатриантами-ингерманландцами, многие переехали в Финляндию, заключив брак с коренным жителем страны.

Для большинства семья имеет большую ценность, но при этом, в отличие от других мигрантов, русскоязычные более склонны к индивидуальной картине мира. Почти все уверены, что человек – сам кузнец своего счастья. При этом выходцы из России в среднем доверяют коренному населению Финляндии больше, чем своим землякам. Впрочем, из пяти языковых групп только сомалийцы готовы больше положиться на «своих», нежели на финнов.

Очень многие не представляют жизнь без искусства. «Более трети считают его практически священным», – пишет Yle.


Хоть русскоязычные в среднем меньше, чем представители языковых групп, склонны доверять финским СМИ, политикам и партийной системе, в целом достижениями финской политики они довольны. Любопытно, что финскому президенту они доверяют больше, нежели парламенту и правительству.

Две трети русскоязычных (62%) интересуются общественной жизнью в Финляндии — меньше, чем англоязычные (76%), но больше, чем те, для кого родной язык эстонский (48%) или арабский (36%).

Среди опрошенных выходцев из России или СССР 58% считают международную миграцию позитивным явлением. Среди говорящих на английском и суахили таковых большинство, тогда как отрицательно к этому относятся 77% эстонцев.

Исследование, проведенное совместно городами Хельсинки, Эспоо, Вантаа, а также министерством юстиции, включает в себя анализ идентичности, позиций и отношения к Финляндии среди говорящих на русском, английском, арабском, эстонском и суахили. В опросе приняли участие 1500 человек.

По данным посольства РФ в Финляндии, более 77 тысяч человек в Суоми считают русский язык родным.

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