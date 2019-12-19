Британцы назвали Узбекистан страной года: был «старомодной постсоветской диктатурой», а теперь лучше Новой Зеландии

Узбекистан обошёл Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан в соревновании за звание страны годы по версии британского журнала The Economist.

Как отметили журналисты в опубликованном 19 декабря материале, из «старомодной постсоветской диктатуры» с закрытым обществом, «которым управляли с исключительной жестокостью и некомпетентностью», страна превратилась в одно из самых быстро меняющихся государств. И связана это в первую очередь со сменой власти после смерти президента Ислама Каримова в 2016 году.

Занявший его место премьер-министр Шавкат Мирзиеев прекратил использовать в стране принудительный труд, закрыл печально известную тюрьму и разрешил работать иностранным журналистам. А для проведения перестройки экономики пригласил иностранных технократов. «Узбекистану предстоит еще пройти долгий путь, но ни одна страна в 2019 году не продвинулась настолько далеко», — подчеркивается в статье.

Каримов родился в 1938 году, в молодости работал в промышленности, потом ушел в Госплан Узбекской ССР, где дослужился до председателя. В 1986 году Каримов возглавил обком Кашкадарьинского района УзССР, в 1989 году стал первым секретарем Коммунистической партии Узбекистана, в 1990-м – президентом республики. Несколько раз Каримов переизбирался, при нем также был продлен срок полномочий президента с пяти лет до семи, последние выборы прошли в марте 2015 года.



