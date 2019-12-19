Президент РФ: Дотировать Белоруссию было бы ошибочно

Президент России в ходе 15-й большой пресс-конференции рассказал о будущем Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что на данном этапе дотирования поставок газа в соседнюю республику не будет.

«Решение о создание Союзного государства было правильным. <...> То, что происходит сближение с Белоруссией, я этому рад», – заявил 19 декабря Владимир Путин.

По его словам, 90% решений о Союзном государстве остались нереализованными. Вопрос развития Союза будет обсуждаться на переговорах с Александром Лукашенко. 20 декабря белорусский лидер приедет в Санкт-Петербург.

«У Белоруссии самые низкие цены [на газ], которые возможны», – заметил президент РФ. Он отметил, что доходность для «Газпрома» от продажи газа в ЕС и Белоруссию отличается в 4 раза. Путин уверен, что Россия не должна сейчас дотировать другую страну, так как это было бы «ошибочным». «Это можно или нет — можно? Но что для этого нужно? Общие правила», – резюмировал президент.

Союзное государство – созданное в 1999 году Российской Федерацией и Республикой Беларусь надгосударственное образование с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах. При этом большинство россиян о работе Союзного государства не знают https://www.fontanka.ru/2019/07/19/039/.



