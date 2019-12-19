Путин: Тоталитаризм достоин осуждения, но сравнивать СССР и нацистскую Германию — верх цинизма

Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря назвал абсолютно неприемлемой и некорректной принятую Европарламентом в сентябре 2019 года резолюцию, которая приравняла сталинизм к фашизму и другим тоталитарным режимам.

«Тоталитаризм... ничего хорошего нет, достоин осуждения, без всякого сомнения. Но решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом. И в чем-то это будут заслуженные упреки. Безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. И мы его осудили, и культ личности осудили. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию – это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю», – резюмировал президент.

Глава государства подчеркнул, что Иосиф Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании и с ним встречались, и бумажки подписывали». Он напомнил, что СССР было последним государством Европы, которое подписало с Германией акт о ненападении. «Но что надо было делать Советскому Союзу, оставаться один на один?» – спросил президент.



