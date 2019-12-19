Дорожники перекопали съезды с Колтушского шоссе, продираясь через такси и грузовики

На Колтушском шоссе под Петербургом дорожные службы провели очередной рейд против нелегальных примыканий. Коммерсанты подставляли под ковш экскаватора автомобили, вплоть до такси и грузовичков доставки, но помешать перекопать съезды не смогли.

Как сообщили «Фонтанке» 19 декабря в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, в общей сложности техника Пригородного ДРСУ №1 перекопала пять нелегальных съездов, которые вели с Колтушского шоссе к мойкам самообслуживания, газовым заправкам, стройкам и шиномонтажам (Всеволожский район). Хозяева земельных участков пытались помешать ликвидации незаконных дорог, заявляя, что якобы получали разрешение на примыкание к шоссе от муниципальной администрации, на что получали ответ, что технические условия на стройку съездов выдает ГКУ «Ленавтодор».

Тогда владельцы участков попытались заблокировать перекопку собственными машинами. В ход пошел целый автопарк – от отечественных легковушек и иномарок бизнес-класса до Skoda «Яндекс.Такси» и «ГАЗели» строительного магазина «Петрович», отметили в комитете.





За лето дорожники Ленобласти уничтожили более 200 незаконных съездов. В комитете подчеркивают, что такие примыкания разрушают региональные магистрали из-за засыпки водоотводных канав. Кроме того, они смертельно опасны для водителей, поскольку, выезжая по ним на дорогу, те сразу же попадают на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию. Колтушское шоссе – одна из наиболее загруженных региональных дорог Ленобласти, соединяющая Петербург и Всеволожский район. Интенсивность движения по нему достигает почти 50 тысяч машин в сутки, и часть из них – это большегрузы.