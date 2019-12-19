Культурный водитель из Петербурга заделался московским гонщиком. За увлечение пришлось заплатить 86 штрафов

Петербуржец, предпочитающий гонки по Москве, накопил 86 штрафов. Заплатить он решился только после ареста банковских счетов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по городу, регулярно совершающий визиты в Москву и Московскую область автолюбитель накопил приличный багаж по штрафам. При этом в культурной столице 34-летний мужчина ездит аккуратно. В Петербурге, где он и проживает, за ним не числятся нарушения ПДД.

«Во время автовояжей по столице любитель лихой езды и парковки с нарушениями накопил 86 штрафов ГИБДД на общую сумму 118 500 рублей. Требования исполнительных документов молодой человек игнорировал, вследствие чего в отношении его «Лады Ларгус был» вынесен запрет на регистрационные действия. Также судебный пристав арестовал банковские счета, на которых денежных средств не наблюдалось», — уточнили в ведомстве.

Чтобы расквитаться с долгом, водитель через электронный кошелёк заплатил необходимую сумму.



