"Голунов, да, его фамилия?" Путин рассказал об уголовных делах в отношении пяти силовиков в связи с делом журналиста

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова – журналиста «Медузы», которого ложно обвинили в торговле наркотиками. С вопросом о том, может ли президент гарантировать, что расследование действий силовиков не будет спущено на тормозах, и не считает ли он необходимым «почистить» правоохранительные органы, к Владимиру Путину на пресс-конференции 19 декабря обратилась корреспондент «Интерфакса».

Никакие «чистки» российским правоохранительным органом не нужны, заявил президент, напомнив о расстрелах силовиков в 30-х годах прошлого века. Однако силовые ведомства нужно «совершенствовать и контролировать», заявил Владимир Путин, отметив, впрочем, что службы собственной безопасности и без того работают «эффективно».

«Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Действительно, принято решение засекретить [материалы расследования], так как возникают вопросы, связанные с оперативно-разыскной деятельностью, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно происходить должным образом. От работы уже отстранены пять человек, они все уволены из органов, против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет», – сказал президент.

Ранее Владимир Путин называл дело Ивана Голунова «беспределом». Он выражал мнение о том, что виновные в преследовании журналиста должны быть найдены.



