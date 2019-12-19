Путин: Из нормы Конституции про «два срока подряд» у президента можно убрать слово «подряд»

Президент России в ходе 15-й большой пресс-конференции заявил, что оговорка о «двух сроках подряд», которые можно занимать президентский пост, можеть быть пересмотрена.

«Оговорку про два срока подряд можно отменить», – заявил 19 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных изменениях в Конституции страны.

По его словам, Конституция – это живой инструмент, который должен соответствовать развитию общества.





Ранее Владимир Путин заявил, что он строго соблюдает закон и у него сейчас идет второй срок подряд.

Владимир Путин возглавлял РФ два срока в 2000 – 2008 годах, а затем стал премьером. В 2012 году он снова выиграл выборы.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.