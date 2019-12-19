«Мог повлиять ветер». Застройщик, на стройплощадке которого в Полюстрово погиб монтажник, начал внутреннее расследование

В компании-застройщике «Мегалит», на строительной площадке которой на востоке Петербурга сорвался и погиб монтажник, сообщили, что причиной случившегося мог стать шторм.

«Возможно, на это мог повлиять ветер, потому что были большие порывы. С этим ещё будут разбираться. Сейчас мы можем сказать только, что вместе с генеральным подрядчиком проводим внутреннее расследование. Обрушения конструкций абсолютно точно не было», – сказали «Фонтанке» в пресс-службе.

Трагедия случилась поздним вечером 18 декабря на строительной площадке на Львовской улице, 21. Генеральным подрядчиком выступает компания «Новый дом». С высоты упал 47-летний монтажник ООО «Бастион», родом из Узбекистана. Ранее в качестве причин рассматривать штормовой ветер отказались в Следственном комитете по городу. Там заявили, что всё случилось ещё до наступления ненастья – работник был без страховки и сорвался со второго этажа.



