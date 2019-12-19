«Мне хочется сказать: Вы придурки, нет?». Путин ещё раз высказался о теме сдачи Ленинграда

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что нацистская Германия намеревалась отправить на вымирание большую часть славянского населения, поэтому тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград, сегодня бы просто не было.

«В документах прописано, нацистской Германии. Часть населения славянского использовать на работы. Большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточно-славянского», – сообщил глава государства.

«Когда я слышу, что вот, может, было бы хорошо Ленинград сдать? Мне хочется сказать: Вы придурки, нет? Вас бы никого не было, кто сегодня так рассуждает», – подчеркнул президент.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов.

Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.



