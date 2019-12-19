«Не уверен, что президентство Трампа заканчивается». Путин не верит в успех импичмента в США

Президент России в ходе 15-й большой пресс-конференции прокомментировал начатый импичмент в отношении его американского коллеги.

«Я не уверен, что президентство Трампа заканчивается. То, что происходит сейчас, — это продолжение внутриполитической борьбы», – заявил 19 декабря Владимир Путин.

По его словам, импичмент не будет запущен без одобрения Сената, где у республиканцев сохраняется большинство. Путин считает, что Трампа хотят отстранить по «надуманным причинам».

Президент России также подчеркнул, что в Америке есть силы, которые пытаются «сдерживать» РФ, однако это сказывается на отношениях двух стран.





Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов.

Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.