Страшное ДТП на Горском шоссе, вид сверху. Виновник – молодой, но опытный и аккуратный водитель

В вечернем ДТП на Горском шоссе погибли жители трёх регионов. Все участники ДТП – мужчины. Все машины – с петербургскими номерами, частные. «Фонтанке» стали известны подробности этой страшной аварии.

Время и место: 18 декабря, около 18:20, пересечение Горского шоссе и улицы Володарского в посёлке Левашово. По предварительной версии полиции, виновником ДТП (как и указывалось в сообщении УГИБДД) считается 28-летний водитель автофургона «Форд Транзит», зарегистрированный во Всеволожском районе Ленобласти. Он погиб.

Предположительно он неправильно выбрал скорость и врезался во встречный грузовик «Вольво», после чего его откинуло в «Ладу Приору», стоявшую на Горском шоссе в ожидании возможности повернуть налево в сторону улицы Володарского. По другой версии, сначала было столкновение с «Приорой», а затем с «Вольво». «Приора» от удара отлетела в поребрик; ею, по данным «Дорожного инспектора», управлял 48-летний мужчина.





На месте скончались водитель автофургона и его 37-летний пассажир, сидевший посередине (петербуржец). 28-летний пассажир, сидевший у правого окна (житель Карелии), по информации «Фонтанки», в тяжёлом состоянии попал в городскую больницу № 17 – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти, переломом левой лучевой кости и ушибленной раной головы.

У 43-летнего водителя «Вольво», петербуржца, медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму груди, перелом бедра, рану предплечья и шок второй степени. Это также тяжёлые травмы.

Водитель автофургона, по нашим сведениям, имел 10-летний водительский стаж, к административной ответственности привлекался всего три раза.