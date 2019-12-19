ЖК «Геометрия» продолжает активно расти

СК «Инвестторг»

ЖК «Геометрия» продолжает активно расти. Объект возводит СК «Инвестторг» в городе Кудрово. В красном доме монолитные работы в первых трех секциях выполнены уже на 100%.

В зеленом доме ведутся монолитные работы в секциях 1-3: в первой бетонирование стен 8-го этажа, во второй – 9-го этажа. В секции 3 выполняется бетонирование и армирование перекрытия над 8-ым этажом. В секциях 1-3 работы по каменной кладке с 3-22 этаж выполнены на 100%, осуществляется каменная кладка стен 2-ого этажа.

В секциях 1-3 секции выполнена на 100% конструкция слоев и подготовки под кровлю (утепление, разуклонка из керамзита, стяжка), ведутся подготовительные работы к устройству кровли. Также, в первой секции ведется теплоизоляция фасадных стен, а в секциях 1-2 осуществляется монтаж вентиляционных систем. Фундаментная плита стилобата выполнена на 100%.

Всю информацию можно уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

ЖК «Геометрия» – это два футуристических корпуса на три подъезда в каждом доме, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Улица Дыбенко» и парка Оккервиль. Жилые корпуса имеют Г-образную форму и отличаются яркими фасадами со сплошным остеклением на верхних этажах. Во дворах проекта будут созданы детские площадки, организованы зоны для отдыха взрослых и площадки для занятий спортом. В ЖК «Геометрия» запроектировано 1440 квартир, по 720 в каждом из корпусов. Большую часть составляют студии и однокомнатные квартиры. Так же предусмотрены комфортабельные «двушки» и «трешки». Для парковки предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка на 344 машиноместа. Около домов будет организована гостевая парковка.

ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://geometria-dom.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.