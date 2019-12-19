“Донбасс порожняк не гонит”. Путин сказал, что Украина де-факто признала существование донецких и луганских властей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сам настоял на том, чтобы представители непризнанных Донецкой и Луганской республик поставили подписи под Минскими соглашениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции на вопрос корреспондента УНИАН о том, когда будут расформированы «оккупационные администрации» на Донбассе.

«Они [участники Минских соглашений] просто за горло меня взяли. А те [представители непризнанных республик] отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует», – сказал Владимир Путин. Он напомнил, что в непризнанных республиках «были проведены выборы, люди пришли и проголосовали, и это легитимный способ организации органов власти».

«В Минских соглашениях есть пункт, который говорит о выводе наемников, иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие границы должно начаться на второй день после проведения выборов и закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, включая внесение изменений в конституцию Украины и предоставление таких прав республикам, которые в этих соглашениях записаны», – сказал Владимир Путин.





При этом иностранных войск на Донбассе нет: «Там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных». «Многие спрашивают: откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Во многих горячих точках мира происходят боевые действия. Откуда они берут [оружие и технику]? Видимо, от тех структур государства, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная», – заявил президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что силовыми методами урегулировать ситуацию на Донбассе невозможно. «Есть такое выражение: «Донбасс порожняк не гонит». Оно в душе у людей есть. Там гордые люди живут, и вряд ли удастся решить вопрос силовым путем», – заявил президент России.