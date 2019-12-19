Дед Мороз пошёл по рукам. На этот раз его встретил эстонский Йыулуван

Ещё одна встреча Деда Мороза с зарубежным коллегой состоялась в пешеходном пункте пропуска "Ивангород". Об этом 19 декабря сообщает Кингисеппская таможня.

На границе России и Эстонии российский волшебник 18 декабря поприветствовал Йыулувана – так зовут зимнего старца эстонцы. Сказочные персонажи вместе зажгли разноцветные огни на ёлках в эстонской Нарве, а потом в Ивангороде.

Накануне рождественско-новогоднее веселье устроили дважды на границе с Финляндией. Дед Мороз встретился с финским Йоулупукки в карельском пункте пропуска "Вяртсиля", а потом – в "Брусничном".



