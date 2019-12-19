Миксер молокозавода в Петербурге отправил сотрудницу в реанимацию

Работница молокозавода стала жертвой несчастного случая: ее руку засосал миксер. Кнопку «пуск» ненароком включила коллега, когда оборудование мыли.

Как стало известно «Фонтанке», 29-летняя сотрудница ООО «Молочная империя» в тяжелом состоянии попала в реанимацию Александровской больницы днем 18 декабря. У работницы диагностировали открытый перелом 4-й и 5-й пятипястных костей со смещением отломков левой кисти. Как объяснил позже исполнительный директор молокозавода, две официально устроенные подсобными рабочими женщины около 11.00 мыли станок по замесу творожной массы. Одна – панель управления, а вторая – внутреннюю часть. Первая во время уборки случайно нажала на кнопку «Старт», вследствие чего миксер затянул руку ее коллеги.

ООО «Молочная империя» – небольшое предприятие, работает в Петербурге с 2002 года. Основной род деятельности – производство молока, творога, сметаны, йогурта.



