Плавучая АЭС из Петербурга зажгла елку на Чукотке

Созданная на Балтийском заводе плавучая АЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию в Певеке на Чукотке. В преддверии Нового года в городе зажглась новогодняя ёлка.

Фото: www.rosatom.ru

В 2020 году станцию введут в промышленную эксплуатацию и подключат к тепловым сетям. Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров заявил, что сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения Западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути.

Напомним, что строительство «плавучей АЭС» сопровождалось постоянными переносами сроков. В 2010 году в Росэнергоатоме заявляли, что станция будет готова в конце 2012 года, а её выход в эксплуатацию планируется в 2013 году, потом её собирались закончить в 2016-м, затем перенесли на 2019-й. В начале строительства она оценивалась в 2,9 млрд рублей, а затем уже звучали цифры в 11 млрд рублей, потом 37,3 млрд рублей, а независимые эксперты сообщали СМИ о 44 млрд. Как писала «Фонтанка», провожали «Ломоносова» рабочие Балтийского завода буквально со слезами на глазах.

Фото: www.rosatom.ru



