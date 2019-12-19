Технологии
Плавучая АЭС из Петербурга зажгла елку на Чукотке
Созданная на Балтийском заводе плавучая АЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию в Певеке на Чукотке. В преддверии Нового года в городе зажглась новогодняя ёлка.
В 2020 году станцию введут в промышленную эксплуатацию и подключат к тепловым сетям. Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров заявил, что сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения Западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути.
Напомним, что строительство «плавучей АЭС» сопровождалось постоянными переносами сроков. В 2010 году в Росэнергоатоме заявляли, что станция будет готова в конце 2012 года, а её выход в эксплуатацию планируется в 2013 году, потом её собирались закончить в 2016-м, затем перенесли на 2019-й. В начале строительства она оценивалась в 2,9 млрд рублей, а затем уже звучали цифры в 11 млрд рублей, потом 37,3 млрд рублей, а независимые эксперты сообщали СМИ о 44 млрд. Как писала «Фонтанка», провожали «Ломоносова» рабочие Балтийского завода буквально со слезами на глазах.
Справка:
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом города Певека. В перспективе она заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.
Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.