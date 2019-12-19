«Не начался ли новый передел нашей планеты?» Лукашенко рассказал о наращивании военной мощи НАТО и России вокруг Белоруссии

Белорусский лидер призвал пересмотреть функционирование вооруженных сил страны в зависимости от военно-политической обстановки в регионе.

«Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности – усилилась гонка вооружений <...> По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь», – цитирует 19 декабря выступление Александра Лукашенко на заседании Совета безопасности агентство «Белта».

По его словам, милитаризация региона связана с тем, что у западных стран есть «стремление представить Россию в качестве основной угрозы». Он отметил, что силы НАТО активно наращивают присутствие в Европе. Россия в ответ, как считает Лукашенко, также демонтирует свои боевые возможности.

Президент Белоруссии заявил, что армия республики должна стать «инструментом недопущения войны».

Напомним, что завтра, 20 декабря, Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Петербурге, чтобы обсудить «больные вопросы».



