Путин: Кадырову можно было бы и «Героя труда» дать, но молодой еще, подождет

Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров принимает личное участие в боевых операциях. Президент России констатировал преображение Грозного к лучшему, но посчитал руководителя республики слишком молодым для звания «Герой труда».

«Действующий президент [Чечни]... он ведь до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях», – рассказал Путин.

«Мне директор ФСБ как-то сказал. Докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я говорю: ребят представь своих к государственным наградам. Он говорит: «Это не мы». – «А кто?» – «Кадыровцы». И он сам. Говорю: я же ему запретил. Но его не остановить — под пули лезет. Поэтому я указов о награждении героев России просто так не подписываю», – подчеркнул президент.

Он привел в пример быстрое преображение Грозного в лучшую сторону и добавил, что «Кадырову можно было бы и «Героя труда» дать, но молодой еще, подождет».



