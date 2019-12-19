«Ну, чушь какая-то просто». Президент назвал политическим решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

Президент России Владимир Путин считает, что решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен заплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов, политически мотивировано. Об этом президент заявил 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции на вопрос корреспондента издания УНИАН.

«Я убежден, решение Стокгольмского арбитража носит политический характер. Одно из обоснований решения – там прописано: «В связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Ну, чушь какая-то просто. Хоть бы воздержались от такой записи, – сказал Владимир Путин, однако добавил: – Решение суда есть, и мы будем исходить из этого, искать приемлемого решения, в том числе и для Украины».

Он заверил, что, несмотря на строительство «Северного потока» и «Турецкого потока», Россия не намерена прекращать транзит с Украины. «Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт. При этом мы не собираемся заключать контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет, это удобный маршрут. Мы готовы его сохранять и готовы поставлять на Украину газ со скидкой – я уже говорил, 20–25 % можно сделать. И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить [цену], а не повышать, как запланировано у вас сейчас – все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены за газ составит за 300 долларов для всех потребителей, включая физлиц», – сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что в переговорах по вопросам энергетики Россия стремится, чтобы и Украина осталась довольна. «У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то это использовать для влияния на ситуацию в самой Украине», – заверил он.

Стокгольмский арбитраж в 2017 и 2018 годах принял решения, по которым «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов. Российская сторона пыталась оспорить это решение, однако успеха не достигла.



