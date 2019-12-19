«Не более пяти процентов». Часть новогоднего оформления Петербурга после шторма отправили на ремонт

Елки на набережных и декоративные конструкции на мостах, часть оформления улиц, в том числе в центре города, оказались повреждены после юбилейного наводнения в Петербурге ночью 19 декабря. Восстановить обещают в ближайшие дни.

Как сообщает комитет по печати Смольного, больше всего досталось декору на набережных, мостах и в прочих «продуваемых» местах. Пострадали елки на Адмиралтейской и Воскресенской набережных, композиция на Дворцовом мосту.

«Аварийные элементы оформления оперативно демонтированы и в настоящий момент находятся на производственных площадках для проведения восстановительного ремонта. Отдельные части декоративных конструкций, например с Невского и Московского проспектов, были своевременно демонтированы и после мелкого ремонта будут восстановлены к завтрашнему утру», – дают надежду на праздничное настроение в Смольном. Там отметили, что поврежденными оказались не более пяти процентов от всего декора.

Страдали, как писала «Фонтанка», не только смольнинские елки, но и те, что ставят во дворах муниципалитеты или управляющие компании. Деревья падали, но продолжали сиять.





Новогодние украшения оказываются в нерабочем состоянии не в первый раз. Ранее сообщалось, что часть лампочек потухла над Невским проспектом, Конногвардейским бульваром и на мосту Ломоносова. Виноватой вновь оказалась погода – в городе декабрьские дожди.

Штормовой ветер снес не только новогоднее, но и крыши, деревья, заборы, строительные леса, дорожные знаки и рекламные щиты. Последних, подсчитали в комитете по печати, семь конструкций.