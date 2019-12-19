Не дороже 525 тысяч рублей за сутки. Правительство РФ установило цены на отели во время Евро-2020 в Петербурге

Правительство России установило максимальную стоимость гостиничных номеров на время проведения в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, такая мера позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в период проведения матчей.

Регулирование цен введено на срок, начинающийся за 10 календарных дней до дня проведения в городе первого матча Евро-2020 и заканчивающийся через 10 календарных дней после дня проведения последнего матча.

Самые дорогие апартаменты в категории «пять звезд» не должны стоить дороже 525 тысяч рублей в сутки. Обычный номер в пятизвездочном отеле обойдется не дороже 30 тысяч рублей за сутки, в четырехзвездочном – от 94 до 22 тысяч рублей в сутки, «три звезды» – от 30 до 15 тысяч рублей в сутки, «две звезды» – от 12 до 1,5 тысячи рублей в сутки, «одна звезда» – от 5 тысяч рублей в сутки. В хостеле (категория «без звезд») размещение не должно стоить дороже 1000 рублей.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года под эгидой УЕФА пройдет в 12 странах. Таким образом отпразднуют 60-ю годовщину проведения первого Кубка Европы. В Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один четвертьфинал.

Для сравнения: во время чемпионата мира по футболу планка для пятизвездочного отеля в сутки установлена на уровне 700 тыс. рублей, для четырехзвездочного – 85,5 тыс. рублей, трехзвездочного — 30 тыс. рублей.



