У Boeing новые трудности. Российская госкорпорация подала иск на разрыв контракта на 22 самолета Boeing-737 MAX

Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ через свою структуру потребовала признать недействительным договор с американским авиаконструктором на поставку модели Boeing-737 MAX, от которой стали отказываться перевозчики после двух крушений этого лайнера.

«Компания Timaero Ireland Limited, входящая в группу подконтрольного ВЭБ.РФ АО «ВЭБ-лизинг», обратилась в федеральный суд штата Иллинойс с требованием признать недействительным заключенный с The Boeing Company договор поставки 22 воздушных судов Boeing-737 MAX, вернуть авансовые платежи и компенсировать понесенные компанией убытки в связи с намеренным сокрытием производителем информации о летной годности и безопасности воздушных судов», – цитирует 19 декабря заявление старшего вице-президента правового блока госкорпорации Игоря Краснова «Интерфакс».

По его словам, предыдущие попытки урегулировать спор «не нашли должного отклика» со стороны The Boeing Company.

О желании Timaero аннулировать контракт в ходе рассмотрения дела в федеральном суде Чикаго ранее написало издание The Wall Street Journal. Как стало известно журналистам, компания хочет получить от авиаконструктора 185 миллионов долларов.

Напомним, что Timaero и Boeing заключили договор в 2014 году. Через 4 года были поставлены первые два 737 MAX, а доставка следующей партии была запланирована на декабрь, но сорвалась. Boeing официально остановил производство этой модели лайнера. Авиаконструктор отказался возвращать аванс.



