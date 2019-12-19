Компания "Гарант" получила сертификат "Инновация года"

предоставлено компанией Гарант

Это стало возможным благодаря выпуску ряда инновационных продуктов в 2019 году. Компания "Гарант" выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ, обеспечивающую установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.

Представила профессиональному сообществу линейку LegalTech – современного инструмента автоматизации правовых задач. Это принципиально новые продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходимой информации, дистанционной правовой поддержке, оценке судебных рисков, помощи в составлении правовых документов, которые позволяют сделать профессиональную жизнь специалиста проще и эффективнее. В настоящее время в систему внедрен голосовой поиск и готовится к выходу поиск по видеоконтенту.

Эксперты, проводившие сертификацию, определили, что компания "Гарант" осуществляет активную разработку и внедрение инновационных подходов в области информационно-правового обеспечения и развития компьютерной справочной правовой системы ГАРАНТ, проводит спланированную работу по инновационному менеджменту и имеет высококвалифицированный персонал для дальнейшего инновационного развития.

Присвоенный статус зарегистрирован в рамках систем сертификации Росстандарта, организация включена в реестр системы добровольной сертификации "Инновация года" с выдачей сертификата и специального знака соответствия.

«"Гарант" всегда был инновационной компанией. Мы разрабатываем высокотехнологические решения уже 30 лет. За эти годы пользователями системы, овладевшими нашими технологиями, стали миллионы человек. Разработчикам ГАРАНТа удается системно объединить в концепте целый ряд технологических, цифровых, интеллектуальных решений. Быстрота, надежность, актуальность и передовые технологии – вот в чем заключается уникальность нашего продукта для рынка. Мы разрабатываем и внедряем инновации, прежде всего, для удобства нашего потребителя, чтобы вовремя отвечать его запросам и соответствовать ожиданиям», – подчеркнул директор компании "Гарант" Евгений Шаманов.



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