В аэропорту Хельсинки начались пиковые дни. Пассажиров просят приезжать заранее

В преддверии Рождества в аэропорту Хельсинки будет особенно многолюдно, поэтому пассажирам советуют прибывать в терминал заблаговременно.

«Самыми оживлёнными днями, как ожидается, будут 19 — 23 декабря. Не забудьте больше времени заложить на парковку, регистрацию, сдачу багажа и проверку безопасности», – предупреждает оператор финских аэропортов Finavia.

Как сообщалось ранее, самые популярные направления у россиян, которые летают из Хельсинки, – Нью-Йорк, Париж и Токио.

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