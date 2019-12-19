"Их можно зачистить и убрать, таким образом, со льда". Владимир Путин назвал решение WADA несправедливым и противоречащим праву

Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря назвал несправедливым и не соответствующим праву решение WADA об отстранении России на четыре года в Олимпиадах и крупных международных соревнованиях.

«Я считаю, это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое еще раз», – сказал президент.

Он подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным. «Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда это естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?» – подчеркнул глава государства.

Он привел в пример фигурное катание и российских спортсменок, которые делают четыре оборота. «Их можно зачистить и убрать, таким образом, со льда», – добавил Владимир Путин, высказав уверенность в том, что это не пойдет на пользу мировому спорту, и подчеркнув, что решение носит политический характер.



