Когда отдых удался - всем добра. Алексей Панин простился с Петербургом и ленинградской милицией

После жаркой полемики, стоившей петербургскому таксисту рычага переключения передач, Алексею Панину выписали штраф и вернули свободу. Ночёвка в отделе, больница и хорошая компания – отдых вышел продуктивным, актёр бодр и позитивен.

О привлечении Панина к административной ответственности «Фонтанке» 19 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Накануне на него составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в 1000 рублей. Альтернативой, согласно вилке наказаний статьи 20.1 КоАП, мог стать арест на срок до 15 суток. Задерживать актёра в Петербурге не стали.

Освобождение он отметил в грузинском ресторане. Там же подвёл итог петербургских злоключений, о которых рассказал в своём инстаграме: «Мы приехали в Ленинград, сняли замечательную Таню Буланову… И всё, казалось бы, должно хорошо закончиться, но что-то в последний момент пошло не так. И Лёша Панин опять оказался в ленинградской милиции».

Не так прошло общение с таксистом у Московского вокзала 17 декабря, подробности которого Панин в разговоре с «Фонтанкой» воскресить в памяти не смог. Причина, по его словам, наверняка была, поскольку алкоголь не превращает его в агрессора. На видео он обещает: «[Ударю] так, что в полиции не помогут, придурок!» Спутница актёра подтвердила, что именно водитель первым позволил себе лишнего. По её словам, Панин не сдержался, когда не в первый раз за вечер услышал нелестное про себя и ролики в Интернете. В интерпретации таксиста это будто бы задело особо.





«Я рад, что всё хорошо закончилось. Я еду в Москву. Всем добра, – простился Панин. Петербургские злоключения не испортили ему настрой. – Жизнь – замечательная штука, а правда все равно восторжествует!»