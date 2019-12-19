Аномально теплый декабрь: В парке Монрепо зацвели безвременники

Декабрь 2019 года подарил Санкт-Петербургу и Ленинградской области не только рекордно теплую погоду, но и цветы. В музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге в середине первого месяца зимы зацвели безвременники.

Как рассказали в группе музея-заповедника «ВКонтакте», колхикумы (известные так же как безвременники или осенники) были высажены на одной из клумб парка в зоне производства работ в сентябре. По планам озеленителей растения должны были перезимовать, чтобы прорасти весной, однако у природы оказались свои планы на этот счет.

Колхикум – многолетнее растение, некоторые виды которого цветут осенью, а весной из перезимовавшей завязи развивается коробочка с семенами. Отсюда и народные названия – «безвременник», или «осенний цвет». Однако вторая половина декабря это уже даже не поздняя осень.





Накануне, 18 декабря, в Петербурге был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным Гидрометцентра, она составила +7,6 градуса тепла, превысив показатели полувековой давности на 1,2 градуса. Но насладиться теплом петербуржцам и жителям Ленобласти помешал шторм.