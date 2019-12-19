Петербурженка заплатит штраф за убийство похотливого друга. Секса он требовал с ножом в руках

За чрезмерную самооборону Московский районный суд Петербурга наказал местную жительницу штрафом в 50 тысяч рублей. Уголовного наказания она избежала, заплатив родственникам убитого.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, уголовное дело по 108-й статье УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») было прекращено на заседании 19 декабря. Петербурженку Анну Романову обвиняли в убийстве знакомого, с которым она проводила время в квартире на Пулковской улице ночью 9 марта. В какой-то момент он зашел к ней в ванную с кухонным ножом, угрожал убить и требовал интима. Девушка смогла оружие из руки ухажера вырвать, но на этом она не остановилась. Лезвие вошло в грудь мужчины, он умер от массивной кровопотери.

Анна признала вину и добавила, что возместила семье погибшего моральный ущерб. Потерпевшая сторона не возражала и добавила, что претензий к Романовой не имеет. На заседании был назначен судебный штраф в 50 тысяч рублей.



