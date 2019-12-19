«Откачиваем». Из ста питомцев норильского приюта после пожара осталось только 14 собак

Пожар в Норильске лишил крова жильцов приюта для животных. МЧС сообщает, что погибли 86 кошек и собак. Всего в приюте было 70 собак и 30 кошек.

Как сообщает «Интерфакс», площадь возгорания, которое произошло накануне, составила 70 квадратных метров. Его причиной, по предварительной информации, стало короткое замыкание. Спасти удалось только 14 животных.

«Практически все кошки отравились угарным газом, часть собак получили ожоги, не совместимые с жизнью, спасенных питомцев сейчас «откачиваем», – сообщила ветеринар приюта журналистам.







Местные СМИ сообщали, что в районе, где расположен приют, нет жилых домов, а находились только производственные помещения.







