Владимир Путин в ответ на вопрос о петербургском мусоре в Ленобласти: «Людям нужно объяснять»

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о недовольстве жителей Ленинградской области тем, что в регион свозят мусор из Петербурга.

Три города федерального значения, в том числе Петербург, получили отсрочку в проведении мусорной реформы, в то время как соседняя Ленинградская область к реформе уже приступила, 19 декабря обратил внимание президента корреспондент 47 News Виктор Смирнов.

«Получилось, что весь мусор из мегаполиса уезжает в Ленобласть. А там работа [по реформированию] уже идет, но происходит рассинхронизация: логистика страдает. Едут непонятно какие машины [с мусором из Петербурга], среди них много нелегальных. У жителей ЛО возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки, а мусор – явно из города? Можно как-то законодательно поторопить Петербург?» – спросил журналист.

Поторопить Петербург можно, ответил президент, но более удачный выход из ситуации, с его точки зрения, – объяснять людям, «что поступает, на каком основании поступает». «Мы генерируем в год по стране 70 млн тонн бытовых отходов – огромное количество. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, ни в СССР, ни в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Чего не хватает? Прямого общения с гражданами. Надо показывать: как будет перерабатываться мусор, где будут захоранивать отходы. Людям нужно объяснять, что будут за предприятия, как они будут работать, будет ли ущерб для окружающей среды, для людей, которые живут рядом. И точно нужно избавиться от серых схем и криминала», – заявил Владимир Путин. Он заметил, что во многих мегаполисах мусороперерабатывающие заводы находятся прямо в черте города, но «не воняют, не дымят и не портят людям жизнь». «И если мы будем использовать новейшие технологии – а так мы и собираемся делать, – никаких проблем не возникнет. Для этого нужен общественный контроль, я уже разговаривал с «Народным фронтом» по этому поводу», – сказал президент.





Воспользовавшись ситуацией, корреспондент 47 News попросил Владимира Путина о десятиминутном интервью после пресс-конференции – «пока вы идете до машины». Это можно устроить, согласился президент, но уточнил, что не может точно сказать – после нынешней пресс-конференции или в каком-нибудь другом году.