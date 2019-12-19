По делу семейной секты Бовта проходят новые обыски. Следствие допросит 74-летнюю бабушку изнасилованной девочки

В Петербурге и Ленинградской области с утра 19 декабря проходят новые обыски по делу главы затворнического семейства Андрея Бовта. Квартиру и загородный дом его матери, о которой писала «Фонтанка», осматривают с пристрастием.

Следователи и полицейские посетили квартиру 74-летней женщины на Ириновском проспекте и принадлежащий ей особняк в поселке Островки Всеволожского района области.

В следственном управлении СК по Ленобласти, ведущем дело Бовта, подтверждать или опровергать информацию «Фонтанки» не стали.





«Эти сведения мы не комментируем. Женщина, о которой вы спрашиваете, не является фигурантом уголовного дела», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мать Бовта – бывший химик Технологического инстиута, автор запатентованных изобретений. После выхода на пенсию в 1990-х годах увлеклась православием, заразила идеями сына. Он стал сожительствовать с родственницей. В настоящее время у пары шестеро несовершеннолетних детей. В школу они не ходят, на госучетах не состояли, их рожали на дому.

Пенсионерка была вовлечена в жизнь семейства. Она будет допрошена в качестве свидетеля.

Андрей Бовт подозревается в сексуальном насилии над дочерью и незаконном обороте оружия и взрывчатки. Накануне его заключили под стражу на два месяца.