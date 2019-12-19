Отели Барселоны подорожают. Власти Каталонии подняли туристический налог

Руководство испанского региона решило, что туристы деньгами должны заплатить за последствия своего пребывания в Каталонии и поддержать инфраструктурные проекты.

«Налог на размещение туристов в Каталонии будет увеличен в следующем году, что заложено в налоговую реформу. Кроме того, будет введен новый налог, специально предназначенный для круизных судов, компенсирующий выбросы CO 2 », – сообщает 19 декабря испанское издание Hosteltur.

Ставка налога будет отличаться в зависимости от количества звезд гостиницы. Так, за ночевку в 4-звездочном отеле придется доплатить 1,70 евро вместо нынешних 1,10 евро, а в 5-звездочной гостинице нужно будет оставить еще 3,5 евро вместо 2,5. Аренда жилья туристами подорожает всего на 1 цент и составит 1 евро.

Пассажирам круизных лайнеров придется заложить в свой бюджет дополнительно от 1 до 3 евро в зависимости от времени, проведенного в Барселоне.





Благодаря повышению ставки власти региона хотят уже в следующем году пополнить бюджет на 20,9 миллиона евро. Чиновники отмечают, что деньги пойдут на устранение последствий «чрезмерного туризма» и развитие инфраструктуры.

Повышение туристического налога подверглось критике со стороны Конфедерации гостеприимства, так как нововведения могут повлиять на конкурентоспособность.

Напомним, что недавно свой налог на размещение ввели и в Турции, которая остается одним из самых популярных направлений для российских туристов.



