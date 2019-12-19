В Петербурге уничтожили тонну санкционки. Запретного сыра и колбас лишились «Товары из Финляндии»

Рейд сотрудников таможни, Россельхознадзора и транспортной прокуратуры в две торговые точки «Товары из Финляндии» в Петербурге закончился конфискацией 1045 кг продуктов, привезённых из Европы. Об этом сообщает 19 декабря Пулковская таможня.

Магазинами владеет один индивидуальный предприниматель, уточнили в ведомстве. Инспекторы обнаружили 746 кг сыра, 134 кг сливочного масла, 96 кг колбасных изделий и 2 кг рыбы, которые были произведены в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Продукты из Евросоюза попали под эмбарго в августе 2014 года, запрет на ввоз продлён до 31 декабря 2020 года.

На таможне добавили, что всё изъятое уничтожено.

Напомним, что в индивидуальном порядке для собственного потребления в Россию разрешено ввозить до 5 кг продуктов животного происхождения. Подробнее – в инструкции "Фонтанки".



